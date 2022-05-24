Reggiana Basket ile sözleşmesi yeni biten Attilio, birkaç hafta önce finalde kaybettikleri Bahçeşehir maçı ve Anadolu Efes’in THY Euroleague şampiyonluğunu değerlendirdi.

Dündar Keşaplı: Europe Cup finalinde Bahçeşehir ile oynadınız, nasıl anılarınız var?

Caja Attilio: Çok güzel anılarımız var. Çok iyi bir deneyimdi, çok güçlü bir takımla oynadığımız büyük bir final maçıydı. Onlar maçlarda öndelerdi ama biz çoğunlukla direndik ve maça tutunduk. Bologna’da 15 puan gerideydik ama maç bittiğinde fark 3 sayı idi. İstanbul’da ise ilk devrede 20 sayı gerideydik. Ara ara toparlanma sinyali gösterdik. Çok güzel bir finaldi çünkü salon seyircilerle doluydu.

Dündar Keşaplı: Bologna ile İstanbul’daki maç arasındaki fark seyirci mi oldu?

Caja Attilio: Evet, kesinlikle. Euroleague karşılaşmalarının oynandığı bir salonda oynandı maç. Çok güzel bir organizasyondu. Bahçeşehir’i tebrik ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar, her türlü lojistik ihtiyacımızı karşıladılar. Takdir ettik.

Dündar Keşaplı: Türk basketbolu adından son yıllarda sıkça söz ettirir oldu. Son olarak THY Euroleague'de Real Madrid karşısında Efes kazandı.

Caja Attilio: Efes çok büyük bir takım, şampiyon takım. Gerçek bir şampiyon olduğunu gösterdi. Arkadaşım Ergin Ataman için çok mutlu oldum. Büyük bir antrenör. Elit antrenörler arasında. En iyisi değilse bile Avrupa’nın en iyi iki antrenöründen biri. Onun takımı elinden geleni yaptı. Savunmada çok dikkatlilerdi, hücumda pek çok oyuncusu iyi iş çıkardı. Larkin’in çok iyi olmadığı bir maçı kazanmasını bildiler. Larkin, Olimpia Milano serisinde neler yapabileceğini gösterdi. Micic de çok büyük bir oyuncu. Ataman Tibor'u dahice kullandı. O da çok önemli bir oyuncu. Efes’i ve Ataman’ı tebrik ediyorum. Sadece büyük takımlar üst üste kazanabilir.

Dündar Keşaplı: Türk basketbolu çok gelişti. Türkiye’de çalışmak ister misiniz?

Caja Attilio: Türkiye, Avrupa basketbolunun zirvesinde yer alan bir ülke. Yunanistan’ı da geçti. İspanya ile aynı seviyede zirvede yer aldı. Antrenör olarak çalışan biri için Türkiye’de çalışmak göğe ermek gibi bir şey.

Büyük takımlar, büyük oyuncular, büyük bir şampiyona. 2008’de iki günlüğüne İstanbul’a, Beşiktaş ’a görüşmeye gittim ama ancak küçük ufak detaylarda anlaşamamıştık. Ama güzel ağırlanmıştım, güzel bir seyahatti. Tanıdığım Türk arkadaşlarımdan da ötürü biraz da Türkleri tutuyorum.

Dündar Keşaplı: Ergin Ataman’a mesajınız var mı?

Caja Attilio: Ergin Ataman’dan milli takımla mucizeler yaratmasını bekliyorum. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onu danışman olarak alması lazım büyük işler başarıyor. O zirvede.