Kasımpaşa altyapısından yetişen ve İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Çağtay Kurukalıp, sezon başı Fenerbahçe 'ye imza atmıştı. Sezon başı ismi Galatasaray 'la da anılan Çağtay'ın Sarı Lacivertli formayı ilk kez giymeye hazırlanıyor. Takımdaki tek sol bek Filip Novak'ın sakat, yerine oynayan Ferdi Kadıoğlu ise cezalı olması nedeniyle Hatayspor karşısında görev Çağtay'da olacak. Çağtay'ın kariyeri de başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Çağtay Kurukalıp kimdir, nereli? Çağtay Kurukalıp kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Çağtay Kurukalıp'ın boyu ve kilosu kaç? sorularına yanıtlar aradık.

Çağtay Kurukalıp kimdir, nereli? Çağtay Kurukalıp kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa A takımında Süper Lig'de şans bulamadı. 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen genç yetenek, alt yaş gruplarının ise değişilmez isimleri arasında yer aldı.

Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Çağtay, Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı, Süper Lig'de ise forma şansı bulamadı.

U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.

Çağtay Kurukalıp'ın boyu ve kilosu kaç?

Kasımpaşa ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2021/22 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve Sarı Lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, ligde sadece 5 maçta kadroya girdi ama süre alamadı.

Çağtay Kurukalıp'ın Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

19 yaşındaki oyuncu, U19 takımında ise 11 karşılaşmaya çıktı. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin Euro. İsmail Kartal, Slavia Prag maçı sonrası Çağtay'a forma şansı vereceğinin sinyallerini vermiş, “Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir” ifadelerini kullanmıştı.