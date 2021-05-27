Fenerbahçe ve Galatasaray , Kasımpaşa forması giyen Çağtay Kurukalıp'ı transfer etmek istiyor. 2018'de yılında profesyonel olduğu Kasımpaşa'dan 30 Haziran 2021'de ayrılacak olan Çağtay'ın iki devden birine imza atması bekleniyor. Kasımpaşa'da Süper Lig maçına çıkamayan ve 7 kez Türkiye Kupası'nda boy gösteren Çağtay, alt yaş milli takımların ise önemli oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Transfer iddialarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı, genç sol beki kariyerini araştırmaya başladı. Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aradık.

Çağtay Kurukalıp kimdir, kaç yaşında? Çağtay Kurukalıp nereli, hangi takımlarda oynadı?

24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa A takımında Süper Lig'de şans bulamadı. 7 kez Türkiye Kupası'nda forma giyen genç yetenek, alt yaş gruplarının ise değişilmez isimleri arasında yer aldı.

Kasımpaşa'nın altyapısından yetişen ve 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan Çağtay, Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı, Süper Lig'de ise forma şansı bulamadı.

U14'te 28, U15'te 32, U16'da 23, U17'de 5, U19'da ise 9 maça çıkan Çağtay, 4 gol atma başarısı gösterdi. Genç milli takımlarda da görev alan 19 yaşındaki sol bek, U16'da 12, U17'de 21, U18'de ise 10 maça çıktı.

1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.