Biz kadro açısından rakiplerle kendimizi kıyasladığımızda ortaya negatif tablo çıkıyor olsa da, yabancıların CimBom’a bakışı çok farklı. Barcelona Başkanı Bartomeu, Real Madrid efsanesi Butragueno, Fransız Cantona ve Evra, Galatasaray’ın her zaman tehlikeli bir rakip olduğunu vurguluyor.

Monaco’daki kura çekiminde FANATİK’in partneri olduğu ESM’in (Avrupa Spor Medyası) Türkiye’den tek jüri üyesi olarak, hem Avrupa’da geçen sezonun en iyilerini belirlemek adına oyumu kullandım hem de Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Galatasaray’ın kura heyecanına ortak oldum. Elbette bu sezonki finalin 15 yıl sonra tekrar İstanbul’da oynanacak olması ve bu kentle ilgili söylenen güzel sözlerin yanı sıra 2005’teki olağanüstü finalin hala tazeliğini koruması, bizi oldukça gururlandırdı.

Marka değeri ortaya çıktı

Galatasaray için ise kurada G Grubu, harika olabilirdi ancak bu kez kura şansı çok da tutmadı. A Grubu’nda Avrupa’nın iki devi, PSG ve Real Madrid karşımıza çıktı, teselli olarak da üçüncü torbadan Club Brugge geldi. Biraz keyfimiz kaçsa da işte bu noktada Galatasaray markasının değeri, o an farkını ortaya koydu. Biz kadro açısından rakiplerle kendimizi karşılaştırdığımızda önümüze negatif şeyler çıkıyor olsa da, yabancıların Cim Bom’a bakışı çok farklı.

‘Türkiye, yani Galatasaray’

Benim konuşma fırsatı bulduğum Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Real Madrid’in efsane oyuncusu Emilio Butragueno, Fransızlar’ın efsane iki ismi Eric Cantona ile Patrice Evra, temsilcimizin Avrupa’da her zaman tehlikeli bir rakip olduğunu, asla hafife alınmaması gerektiğinin altını ısrarla çizdiler. Hatta benim için çok özel bir futbolcu olan ve sokakta futbol oynadığımız dönemde hepimizin yakalarını kaldırmasına ilham kaynağı olan ‘King Eric’ lakaplı Cantona, yaptığımız kısa sohbette bana, “Nereden geliyorsun?” diye sorduğuna cevabım, “Türkiye” oldu ve hemen ardından bana, “Yani Galatasaray...” diyerek konuşmasına devam etti.

Gözümüzde büyütmemek lazım

İşin özeti; Avrupa futbolunda Galatasaray, Türkiye’yi, Türkiye de Galatasaray’ı akıllara getiriyor. Kağıt üzerinde grubun 1 ya da 2’si olmamız zor, üçüncülük elbette mantıklı bir hedef olarak gösterilebilir. Ancak Galatasaray markasının, zorlu Avrupa maçlarında taraftarla birlikte ekstra bir güç olacağı kesin. Sadece yapılması gereken, ne Real ne de PSG’yi aşırı gözümüzde büyütmemek, ne de Club Brugge’u bir o kadar çantada keklik görmemek. Sonuçta bu sadece bir futbol şöleni, ucunda ölüm yok ve hepimiz sadece bu harika organizasyonun tadını çıkarmaya bakalım!

Butragueno: Hafife almıyoruz

Real Madrid Kurumsal Direktörü Emilio Butragueno: Biz Real Madrid olarak kolay bir gruba düştüğümüzü düşünmüyoruz. PSG gerçekten çok iyi bir takım, Club Brugge bu noktalara gelmeyi hak ediyor, Galatasaray ise zaten uzun yıllardır bu organizasyonunun içinde olan bir kulüp. Biz Galatasaray’ı asla hafife almıyoruz. Son dönemlerde sık sık karşılaşma fırsatı bulduk ve oldukça mücadeleci maçlar izledik. Real olarak onlarla harika bir ilişkimiz var. Bu iyi ilişkileri sürdürdüğümüz için çok mutluyuz. Elbette yine birbirimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. İstabulda bizi zor bir atmosferin beklediğini çok iyi biliyoruz. Şimdiden kendilerine grup aşamasında başarılar diliyorum.

Josep Bartomeu: Umarım eşleşiriz

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu: Türkiye’deki insanların Barcelona’yı ne kadar çok sevdiklerini biliyorum. Türkiye’deki futbolseverlerin bu kulübe verdikleri değerden dolayı çok mutluyuz. Birçok kişinin Barcelona’yı, İstanbul’da canlı görmek istediğini biliyorum. Bu yüzden biz de Galatasaray’ın kurada çıkmasını isterdik. İstanbul harika bir şehir, aynı zamanda eşim de orayı çok seviyor. Kurada birbirimize rakip olamadığımız için üzgünüz. Umarım bu bir gün gerçekleşir ya da bu sezonki finalde olma şansını elde ederek İstanbul’da sahaya çıkma fırsatını yakalarız.

Patrice Evra: Nzonzi çok güçlü

Uzun yıllar Manchester United’da oynayan ve Juventus forması da giydikten sonra emeklilik kararı alan Fransız eski futbolcu Patrice Evra: Galatasaray, zorlu bir gruba düşmüş olabilir ancak bu durum, onlar için korkutucu olmamalı. PSG ve Real Madrid’in harika oyuncular var ancak, maçlar sahada kazanılıyor. Siz sahada her şeyinizi ortaya koyar ve iyi bir şekilde mücadeleye motive olursanız, istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Galatasaray’ın iç sahadaki gücünü çok iyi biliyorum. Stattaki atmosfer gerçekten her zaman büyüleyici. Eğer iyi konsantre olurlarsa, Juventus’u yenerek bir üste çıktıkları sezondaki başarılarını tekrarlayabilirler. Ayrıca vatandaşım Steven Nzonzi’nin, Galatasaray’a transfer olmasına da çok sevindim. Onu iyi tanıyan isimlerden biriyim ve insanlar onun ne kadar önemli bir futbolcu olduğunun farkına henüz tam olarak varamadılar. Uzun boylu ve güçlü bir orta saha oyuncusu. Ben, Galatasaray’da çok başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Takımına kesinlikle önemli katkılar verecektir.

Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL