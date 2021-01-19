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Cagliari - Milan maç sonucu: 0-2

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Milan deplasmanda Cagliari'yi 2-0 yendi ve yeniden Inter'in 3 puan önüne geçerek liderliğini korudu. Milan'da iki gol de "39'luk genç forvet" Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.

19 Ocak 2021, Salı 01:01 Son Güncelleme:
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Cagliari - Milan maç sonucu: 0-2

İtalya Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Milan, Cagliari deplasmanındaydı. Maçın 7. dakikasında Ibrahimovic Milan'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 52. dakikada yine Ibra sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü attı. Maç 2-0 Milan üstünlüğüyle biterken Milan 43 puana ulaşarak Inter'in 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Zlatan bu gollerle bu sezon çıktığı 8. maçında 12. golünü atmış oldu. Milan formasıyla 8 maçta en çok gol atan isim 8 golle 92/93 sezonunda Marca van Basten'di.

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