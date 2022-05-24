İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, gösterdiği başarılı performanslar ile Avrupa devlerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. İngiliz ekibinden ayrılması gündemde yer alan stoperin, Real Madrid'in radarına girdiği ileri sürüldü.

AS'ta yer alan habere göre Real Madrid'in savunma merkezini güçlendirmek için önceliği, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Antonio Rüdiger, ancak İspanyol ekibi milli futbolcuyu da seçenekler arasında bulunduruyor.

Ayrıca Real Madrid yetkililerinin Emilio Burtagueno’nun talimatıyla Çağlar Söyüncü’nün transferi için harekete geçtiği ve başarılı savunma oyuncusunun şartlarının sorulduğu belirtilenler arasında yer aldı.

Avrupa devleri de peşinde

Haberin detaylarına göre A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak ve Çağlar Söyüncü'yü tanıyan bazı Türk futbolcular, Real Madrid’in ilgisini doğrularken, Manchester City, Chelsea ve Juventus'un da 26 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiği aktarıldı.

Barcelona'nın yakın ilgisi

Geçtiğimiz yıl La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e transferi de konuşulan Çağlar Söyüncü'nün eski menajeri Mustafa Doğru, aynı zamanda Barcelona'nın da uzun süredir ilgisinin bulunduğu ve futbolcuyu Altınordu döneminden bu yana takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çağlar'ın bu yaz Barcelona'da oynaması mümkün. Barça, Altınordu'da oynarken zaten onu transfer etmek istiyordu. Onlarla görüştük ve bir proje sundular. Ama sağlıklı bir gelişim göstermesi için kalıcı olacağı bir takıma gitmesi gerektiğini düşündük. Bu nedenle Freiburg'un teklifini kabul etmeye karar verdik. Bence Liverpool, City ya da Chelsea kulüpleri, ekonomik şartlarından dolayı Premier'de Çağlar Söyüncü'yle anlaşabilecek güce sahipler ama Fransız takımlarını unutmamak gerek. PSG sürpriz olabilir."

26 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'deki sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. 2018 yılından bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Çağlar Söyüncü bu sezon 41 maçta görev aldı.



