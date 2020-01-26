Şu anda İngiltere Premier Lig’de Leicester forması giyen Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için eski hocası Christian Streich, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2016-2018 yıllarında Almanya Bundesliga’da Freiburg’u çalıştıran Streich, 23 yaşındaki stoperden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Halen Siyah-Beyazlı ekibin başında yer alan 54 yaşındaki futbol adamı, Çağlar hakkında şunları söyledi: “Hiç unutmuyorum. Bir keresine Çağlar topla birlikte koşarken topu kaybetti. Ve sonrasında neredeyse tüm stattan özür diledi.”

‘Tüm düelloları kazandı’

“Ardından başkasıyla karşı karşıya geldiği tüm düelloları kazandı, kimse yanına yaklaşmak istemedi. Çünkü canlarının yanmalarından korkuyorlardı. 23 yaşındaki birine göre muhteşem bir durumda olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aslında görüldüğü kadar sert bir futbolcu değil. Yerine göre sert olduğu anlar var. Olağanüstü bir futbolcu. Hepimiz de bunu fazlasıyla gördük. Onu izlemek beni çok heyecanlandırıyor.”