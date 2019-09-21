Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City, Tottenham Hotspur'u kendi sahasında 2-1 mağlup ederken mücadelede 90 dakika boyunca forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sergilediği başarılı performansla yine alkış topladı. Maç sonrası İngiliz futbolunun iki efsanesi Gary Lineker ve Jamie Carragher'dan 23 yaşındaki savunmacı hakkında övgü dolu yorumlar geldi.

Lineker, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Leicester'ın Harry Maguire'dan gelen parayı neden başka bir savunmacıya yatırmadığını şimdi daha net anlıyoruz. Zira Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlarmış. İsminin üstündeki noktaları hak ediyor." ifadelerini kullandı. Carragher ise "Çağlar'ı izlemeyi seviyorum." mesajını paylaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler