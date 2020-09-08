Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi. Çağlar geride kalan sezonda 34 lig maçında oynayıp 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı.
Yılın 11'i şöyle
- Nick Pope
- Alexander-Arnold
- Virgil Van Dijk
- ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
- Andrew Robertson
- Jordan Henderson
- Kevin De Bruyne
- David Silva
- Sadio Mane
- Aubameyang
- Jamie Vardy
Kevin de Bruyne, Premier Lig’de yılın oyuncusu
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Kevin de Bruyne'yi de Premier Lig’de yılın oyuncusu seçti
İşte en iyi defans hattı: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Andrew Robertson (Liverpool)