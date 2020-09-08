Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de yılın 11'inde

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi

08 Eylül 2020, Salı 21:42 Son Güncelleme:
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Çağlar Söyüncü'ye büyük onur! Premier Lig'de yılın 11'inde

Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi. Çağlar geride kalan sezonda 34 lig maçında oynayıp 1 gol - 1 asistlik katkı yapmıştı.

Yılın 11'i şöyle

  • Nick Pope
  • Alexander-Arnold
  • Virgil Van Dijk
  • ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
  • Andrew Robertson
  • Jordan Henderson
  • Kevin De Bruyne
  • David Silva
  • Sadio Mane
  • Aubameyang
  • Jamie Vardy

Kevin de Bruyne, Premier Lig’de yılın oyuncusu

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, Kevin de Bruyne'yi de Premier Lig’de yılın oyuncusu seçti


İşte en iyi defans hattı: Alexander-Arnold (Liverpool), Virgil Van Dijk (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Andrew Robertson (Liverpool)


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