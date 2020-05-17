İngiltere Premier Lig’de Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü için, daha önce İspanyol devi Barcelona’nın takibinde olduğuna dair haberler Ada basını tarafından ortaya atılmıştı. Bu iddialar her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol medyası Milli futbolcumuz için önemli bir habere imza attı. Büyük bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki stoperin, Barcelona’nın takibine girdiği yazıldı. Bu doğrultuda Katalan devinin başkanı Josep Maria Bartomeu’nun, kurmaylarından Çağlar’ın takip edilmesi istediğini yazdı.

Hedef Pique’nin yerini doldurmak

Barcelona’nın Çağlar konusundaki planlarının ise uzun vadeli olduğu öğrenildi. Barça altyapısından yetişen ve şu anda 33 yaşında olan Gerard Pique’nin gitmesinin ardından Katalan ekibinin bu boşluğu Milli futbolcumuz ile doldurmak istediği bildirildi. Bu doğrultuda Barça’nın, yıldız savunmacıya uzun vadeli bir kontrat yapması planlanıyor.