Premier Lig'de Leicester City formasıyla sergilediği başarılı performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü son olarak Barcelona'nın radarına girdi.

25 yaş altı futbolcuları için ekstra bütçe ayıran Barcelona, sezon sonu için Çağlar Söyüncü'yü listesine aldı.

Leicester City'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine Ocak'ta herhangi bir girişimde bulunmamayı planlayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi.