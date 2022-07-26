Leicester City'nin sözleşmesinin son senesine girdiği için transferine izin verdiği Çağlar Söyüncü, İtalyan devi Inter ile temas halindeydi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı transferde kilit noktaysa Inter'in Milan Skriniar'ın satılmasıydı. Ancak bu transfer gerçekleşmeyince, Çağlar için de çıkış yolu kalmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ LEİCESTER CİTY'DE KALDI

Akşam'ın, Gazzetta.it'ten aktardığı bilgiye göre; Inter'e transferi gerçekleşmeyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde kalmaya karar verdi. 30 milyon euro bedelle İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanan Milli futbolcu, Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olmaya çok yakındı. Ancak bu transfer olumsuz sonuçlanınca, 26 yaşındaki stoper takımında kalıp sözleşmesini tamamlama kararı aldı.

İNGİLİZLER SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Edinilen bilgiye göre Leicester City, 2018 yılında 21 milyon euroya aldığı ve şu an piyasa değeri 40 milyon euro olan Çağlar ile sözleşme yenilemek istiyor. Sözleşmesinin son senesine giren Milli stoperi bedelsiz olarak elinden kaçırmak istemeyen İngilizler, yüksek bir yıllık ücretle Çağlar Söyüncü'yü ikna edip imzayı attırmak için nabız yoklayacak. Çağlar'ın ise bu konuda ne karar vereceği merakla bekleniyor.

İngiliz ekibinde 122 maça çıkan ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Çağlar Söyüncü'nün adı sık sık dev takımlarla anılmaya devam ediyor. Bir dönem adı Barcelona ve Manchester United ile anılan Milli futbolcu henüz 26 yaşında olmasıan rağmen Premier Lig ve Milli Takım tecrübeleriyle devlerin iştahını kabartıyor.