Çağlar Söyüncülü Leicester City evinde kayıp

İngiltere Premier Lig’de milli oyuncu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, Southampton’a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı.
King Power Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Southampton’a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Stuart Armstrong ve 81. dakikada Danny Ings kaydetti. Leicester City’nin tek golünü, 14. dakikada Dennis Praet attı.
Leicester City’de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. 45 puanda kalan Leicester City, iki maç eksiği bulunan lider Liverpool’un 13 puan gerisinde yer aldı. Southampton ise puanını 28’e çıkardı.