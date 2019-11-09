İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Arsenal'i konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Arsenal'e karşı üstünlük kuran Leicester City, 68'de Jamie Vardy'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

75'de James Maddison'un fileleri sarsmasıyla farkı 2'ye çıkartan ev sahibi ekip, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye Leicester City formasıyla ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Arsenal'de ise Mesut Özil, geçen haftanın ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu sonuçla Leicester City puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Arsenal ise 17 puanla 6. sırada kendisine yer buldu.

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