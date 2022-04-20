Real Madrid Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açtı. Leicester City'de forma giyen milli oyuncu için İspanyol devi 45 milyon euroyu gözden çıkardı. Şayet bu transfer gerçekleşirse, Çağlar Söyüncü bonservisine en fazla ödeme yapılan Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ REAL MADRID TARAFINDAN İSTENİYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre; Premier Lig'de Leicester City forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid devreye girdi. İspanyol ekibi milli savunmacıyı ısrarla kadrosuna katmak istemekle beraber Leicester City'nin oyuncu için istediği 45 milyon euroyu da gözden çıkardı.

TARİHE GEÇECEK

Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesi durumda 25 yaşındaki oyuncu tarihe geçecek. Milli savunmacı 39 milyon euro bonservis bedeli ile ilk sırada yer alan Hakan Çalhanoğlu'nu sollayarak en pahalı Türk oyuncusu olacak.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN İNGİLTERE KARNESİ

Milli yıldız Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla bu sezon 39 resmî maçın 38'inde ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.