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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder yıkıldı! (ÖZET) Leicester City-Slavia Prag maç sonucu: 0-2

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, Slavia Prag karşısında yıkıldı. 0-0'ın rövanşında Çekya ekibine 2-0 kaybeden Leicester, havlu attı. Provod ve Sima'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan ve son 16 biletini kapan Slavia Prag ise tarihi bir başarıya imza attı.

26 Şubat 2021, Cuma 01:00 Son Güncelleme:
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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder yıkıldı! (ÖZET) Leicester City-Slavia Prag maç sonucu: 0-2

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Leicester City ile Slavia Prag karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında Leicester'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Slavia Prag, son 16 turuna yükselen takım oldu. King Power'da oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Prag'a turu getiren goller; 49'da Lukas Provod ve 79'da Abdallah Dipo Sima'dan geldi.

Temsilcilerimiz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, sahaya ilk 11'de çıktı. Çağlar 90 dakika oyunda kalırken, Cengiz Ünder 80'de yerini Sidnei Tavares'e bıraktı.

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