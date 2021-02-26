UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Leicester City ile Slavia Prag karşıya geldi. 0-0'ın rövanşında Leicester'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Slavia Prag, son 16 turuna yükselen takım oldu. King Power'da oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Prag'a turu getiren goller; 49'da Lukas Provod ve 79'da Abdallah Dipo Sima'dan geldi.

Temsilcilerimiz Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, sahaya ilk 11'de çıktı. Çağlar 90 dakika oyunda kalırken, Cengiz Ünder 80'de yerini Sidnei Tavares'e bıraktı.