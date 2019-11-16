Çağlar Söyüncü: Vatanı korur gibi...

Merih Demiral ile beraber A Milli Takım savunmasında müthiş bir uyum yakalayan Çağlar Söyüncü, yakalanan başarıda herkesin büyük payı olduğunu söyledi. İzlanda maçının hatta grup aşamasının en kritik anlarından biri olan 82. dakikadaki pozisyonu yorumlayan başarılı stoperimiz, “Bir takım ruhu, bir takım arkadaşlığı koyarak, orada vatanı korur gibi elimizden geleni yaptık. Kalemizi savunduk” dedi. Türk halkına teşekkür eden ve başından beri EURO 2020’ye gideceklerine inandığını belirten Çağlar şöyle devam etti: “Şampiyonaya gitmeyi garantiledik. Favori Fransa ve İzlanda olarak gösteriliyordu. Ama biz en başından beri inandık ve başardık. Ülkemize hayırlı olsun. Bize hep müthiş destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.”

‘Grubu konuşuyoruz’

“EURO 2020’de gruplar nasıl olacak fikrim yok ama kendi aramızda konuşuyoruz. Biz sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Sonuçlar zaten ortada. Orada da yine elimizden geleni yapacağız. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah daha iyi olacağız.”