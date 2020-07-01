Ülkemizi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de temsil eden Çağlar Söyüncü, bu akşam Everton’la deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesi kulübün internet sitesine konuştu. Mavi-Beyazlılar’ın başarılı stoperi Çağlar, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Leicester City'yi destekleyen birçok Türk taraftar var ve kulübün bunu hak ettiğine inanıyorum" diye konuştu.

‘Harika bir kariyeri var’

Taraftarların kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Milli futbolcumuz, Everton mücadelesiyle ilgili olarak, "Premier Lig'de kolay maç yok. İyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Teknik direktörü Brendan Rodgers'ın kendisine çok yardımcı olduğunu da vurgulayan 24 yaşındaki savunmacı, "Geldiği ilk günden beri kulübe çok pozitif etkisi oldu. Özellikle genç oyunculara çok katkısı oldu. Sürekli konuşuyoruz ve bana kişisel olarak çok yardım ediyor. Harika bir kariyeri var ve sorabileceğim her şeyi soruyorum" ifadelerini kullandı.