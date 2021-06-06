A Milli Takım 'da en başarılı oyunculardan Çağlar Söyüncü, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık kampından TRT Spor'a konuştu.

'İtalya maçını bekliyoruz'

"Takımımızda çok güzel bir ortamımız var. Kampımız da çok güzel geçiyor. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi gördük. İtalya maçını bekliyoruz, açılış maçı. İtalya maçında iyi bir futbol oynayıp en avantajlı skorla ayrılmak istiyoruz.

'Şenol Güneş'in analizlerde yanıldığını hiç görmedim'

"Şenol Güneş ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onun yaptığı analizlerde yanıldığını hiç görmedim. Her mevkiden çok özel oyuncularımız var. Oynadığımızda keyif veren bir takımız. Herkes güzel bir ortamımız olduğunu söylüyor. Bu takımda olduğum için şanslıyım."

'Leicester City ile FA Cup'ı kazandığım için gurur duydum'

"İngiltere'de 3 günde 1 maç oynamak benim gelişimimde önemli yer tuttu. Bana ciddi anlamda tecrübe kazandırdı. Leicester City ile FA Cup'ı kazandığım için gurur duydum. İngiltere'de adıma yapılan besteden dolayı da ayrıca gurur duydum"



