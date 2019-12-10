Çağlar Söyüncü rekor kırdı! 40 milyon Euro...

Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, transfermarkt sitesi İngiltere versiyonu tarafından değerini en çok arttıran oyuncu oldu ve rekor kırdı. Milli oyuncu geçen sezon istediği kadar oynayamadığı Leicester City'de Maguire'ın 85 milyon bedelle Machester United'a transfer olmasından sonra değişmez oyuncu oldu.





Çağlar Söyüncü'nün değeri 12 Eylül 2019 tarihinde 20 milyon Euro'ydu

Transfermarkt sitesinde Çağlar Söyüncü'nün değeri 12 Eylül 2019 tarihinde yapılan güncelleme sonrası 20 milyon Euro olarak belirlenmişti. Yeni güncellenen değeri ise 40 milyon Euro oldu. Çağlar böylece değerini ikiye katladı. Milli oyuncunun transfer döneminde adının önemli kulüplerle anılması bekleniyor.

Bu sezon Leicester City’nin performansı göz kamaştırıyor ve tabiiki de piyasa değerleri de etkiliyor. Leicester City’nin takım değeri 410 milyon €’dan 505 milyon €’ya çıktı. Buna en çok etki eden kişi Çağlar Söyüncü. Değerini ikiye katlayabildi ve böylece 20 milyon €’dan 40 milyon €’ya yükselebildi.

En değerli Türk oyuncu oldu

Transfermarkt İngiltere’nin bölüm şefi Daniel Busch şu ifadeleri kullandı: “Çağlar, rekor geliriyle transfer olan Harry Maguire’i tamamen unutturdu. Geçen sezon sadece 6 maça çıkan Söyüncü bu sezon bir dakika kaçırmadı. Hem hava toplarına hakim, ama aynı zamanda oyun kurumunda sorumluluk alıyor. Leicester, Premier League’nin en iyi defansına sahip – bugüne kadar ligde sadece 10 gol yediler. Eğer Söyüncü bu performansın devamını getirebilirse, onu istediği kulübü Manchester City, bu transfere hız verip, kesinleştirir."

Bu çıkış ile Çağlar aynı zamanda dünya çapındaki Türk futbolcuların arasında, en değerlisi oldu. Rekor daha önce Arda Turan ile Cengiz Ünder paylaşırken (35 mil. €), onları geçip ebedi listede zirveye oturdu.

Bu sezon 16 maçta da oynadı ve 1 gol attı

Çağlar Söyüncü bu sezon 16 lig maçında da görev yaparken 1 gol atıp 1 asist yaptı. Leicester City ise ligin en az gol yiyen takımı olurken üst üste 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve şu an Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin 6 puan önünde 2.sırada yer alıyor.



