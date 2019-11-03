Premier Lig'in 11'inci haftasında Selhurst Park'ta oynanan maçta Crystal Palace, Leicester City'i ağırladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Çağlar Söyüncü ve 88'inci dakikada Vardy kaydetti.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele ederken, 1 de gol buldu. Çağlar, mücadelenin 81'inci dakikasında ise sarı kart gördü.

"BÜYÜK TÜRK, LEICESTER SAVUNMASININ KALBİ"

Öte yandan karşılaşmayı anlatan spiker, Premier Lig'deki ilk golüne imza atan başarılı savunmacı ile ilgili de "Büyük Türk, Leicester savunmasının kalbi" yorumunda bulundu.