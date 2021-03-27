Çağlar Söyüncü: Korkuyor diye algı yapıldı, kimseden korkmuyoruz!

Çağlar Söyüncü'nün maç sonunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Berat kandilimiz mübarek olsun. Dünya Kupası yeni bir süreç. Avrupa şampiyonası sürecini başarıyla tamamladık. Takım arkadaşlarımın yardımıyla benim de performansım güzel gidiyor. Hatalarımız var ama kazandık, Letonya'yı da yenmek istiyoruz. Milli Takım'ı çok özlemiştim, güzel bir şekilde gidiyoruz. Maçtan önce bizim için sosyal medyada da algı oldu, korkuyor diye. Biz kimseden korkmuyoruz. Hocamızın verdiği taktiklerle birlikte güzel çalıştık ve çok şükür 3 puanı aldık. Dünya Kupasına çok önem veriyoruz, uzun zamandır gidemiyoruz. Hocalarımızla birlikte oraya gitmeyi çok istiyoruz. Buraya da güzel başladık. Bundan sonra bütün turnuvalara talibiz. Bundan büyük başarı da yok mutluluk da yok."





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