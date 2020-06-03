Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün geleceği hakkında da konuştu ve başarılı stoperle ilgilenen kulüpleri açıkladı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Özkan, "Çağlar Söyüncü için Liverpool ve Arsenal devrede. Çağlar Söyüncü'yle bayramda konuştum ve bana, 'Başkanım şu anda sadece sezonu bitirmeyi düşünüyorum' dedi.

Bu sezon Leicester formasıla 35 resmi maça çıkan Çağlar'ın güncel piyasa değeri 32 milyon Euro.

A Milli Takım'da da forma giyen iki eski oyuncusunun performanslarıyla bir yandan gururlanan İzmir temsilcisi, diğer yandan İngiltere'de forma giyen Çağlar ve İtalya'da oynayan Cengiz'in başka ülkelere transfer olmasını umut ediyor. Kırmızı-lacivertliler, yıldız futbolcuların ülke dışına transfer olması halinde yetiştirme bedeli hak ederek kasasını tekrar dolduracak. Altınordu, Çağlar'ın transferinden yüzde 3.5, Cengiz'den ise yüzde 5 yetiştirme bedeli elde edecek.







