Çağlar Söyüncü: Hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans

Çağlar Söyüncü'nün İsviçre maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Bizi sevenlere, halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz için üzgünüz. Son maçımız var yarın. En iyi şekilde, 3 puanla devam etmek istiyoruz, kapatmak gerekirse de böyle kapatmak istiyoruz. Son şansımız yarın. Hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans. Son antrenmanımızı yapıp yarın maçı bekleyeceğiz.

Bunu daha önce de dile getirmiştim, takım halinde iyi defans yapmak önemli. Tabii ki defans oyuncusu olarak 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Doğru eleştiriyle yolumuza devam etmek istiyoruz.

Tabii ki her maçımızdan sonra özeleştiri yapıyoruz. Özeleştiri yapmasak, buralara bile gelemezdik. İyi oynadığımız maçlardan sonra bile eksiklerimizi konuşuyoruz. Benim uyarım orada göze çarpmış ama kimse istemezdi böyle bitsin ya da hata yapsın. Hepimiz bu takımın parçasıyız. Hepimiz eşitiz."