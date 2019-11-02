Çağlar Söyüncü: Hedefe odaklandık

Kariyerini İngiltere Premier Ligi ekibi Leicester takımında sürdüren Çağlar Söyüncü, A Milli Futbol Takımı’yla EURO 2020’de olmayı hak edecek bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

UEFA’ya konuşan Çağlar, “Milli Takım’da şu an çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Yanımızda da bize örnek ve destek olan tecrübeli abilerimiz var. Onların bize katkılarıyla iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Biz rakibimizin kim olduğuna bakmaksızın, her rakibimizi eşit derecede ciddiye alıyoruz. Biz sadece hedeflerimize ulaşmaya ve başarılı olmaya odaklandık. EURO 2008 oynanırken henüz 12 yaşındaydım. O turnuvada Milli Takım, büyük bir başarı elde etti. EURO 2020 de bizim için çok önemli. Oraya gideceğiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ülkemiz bunu hak ediyor. Bütün destekçilerimize takımımız adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.