Çağlar Söyüncü: Eksiklerimizi gördük

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Moldova ile Almanya'da özel maçta karşılaşan milli takımımızda yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Çağlar yaptığı açıklamalarda, "Hedefimiz galibiyet ve iyi oyundu. 3 tane güzel hazırlık maçı oynadık, eksiklerimizi gördük. İtalya ile iyi bir açılış maçı yapmak istiyoruz. Takımdaşlık üst düzeyde. Bizim oyun planımız belli. Çok fazla ekstra şeyler olmayacak. Haddimizi bilerek, hocamızın verdiği taktiklerle maçımızı oynayacağız. Cenk abi (Tosun) sakatlandı, ilk günden beri konuşuyoruz. Kural gereği maalesef 4 arkadaşımız çıktı. Onlar için de çok üzgünüz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.