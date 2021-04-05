Çağlar Söyüncü de koronavirüse yakalandı
A Milli Takımımız'la 2022 Dünya Kupası elemelerinde çok iyi bir performans gösteren Çağlar Söyüncü, Leicester City'nin sahasında Manchester City'ye 2-0 yenildiği maçta forma giymemişti. Çağlar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı için kadroya giremediği belirtildi.
Hatırlanacağı gibi Milli Takımımız'dan yurt dışındaki kulüplerine dönenlerden Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Yusuf Yazıcı (Lille) ve Orkun Kökçü (Feyenoord) de koronaya yakalanmıştı.