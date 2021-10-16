Çağlar Söyüncü boş geçmedi! (ÖZET) Leicester City-Manchester United maç sonucu: 4-2
Premier Lig'in 8. haftasında oynanan Leicester City-Manchester United maçında tam gol çıktı. Nefes kesen 90 dakika, Leicester City'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sona ererken, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmayı 1 golle tamamladı.
Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı konuk etti. Walkers Stadı'nda oynanan ve Craig Pawson'ın yönettiği karşılaşmada tam 6 gol çıktı. Gol düellosuna sahne olan 90 dakikayı 4-2 üstünlükle tamamlayan Leicester, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve 11 puanla 11. sıraya yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Manchester United ise 14 puanla 5. sırada kaldı.
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Çağlar Söyüncü, 90 dakika oynadığı maçta takımının ikinci golünü attı. Leicester'ın diğer golleri; Youri Tielemans, Jamie Vardy ve Patson Daka'dan geldi.
United'ın Mason Greenwood ve Marcus Rashford ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.