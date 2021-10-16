Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı konuk etti. Walkers Stadı'nda oynanan ve Craig Pawson'ın yönettiği karşılaşmada tam 6 gol çıktı. Gol düellosuna sahne olan 90 dakikayı 4-2 üstünlükle tamamlayan Leicester, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi ve 11 puanla 11. sıraya yerleşti. 3 maçtır kazanamayan Manchester United ise 14 puanla 5. sırada kaldı.

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Çağlar Söyüncü, 90 dakika oynadığı maçta takımının ikinci golünü attı. Leicester'ın diğer golleri; Youri Tielemans, Jamie Vardy ve Patson Daka'dan geldi.

United'ın Mason Greenwood ve Marcus Rashford ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı.