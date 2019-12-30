Çağlar Söyüncü Avrupa’nın en iyi genç yetenekleri arasında!

İngiltere Premier Lig’de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, her geçen gün performansını yukarı taşırken başarılarına da yenilerini ekliyor. Milli futbolcu, son olarak Ada basının önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in düzenlediği ‘Avrupa’nın en iyi genç yetenekleri’ arasına adını yazdırdı. Listede 23 yaş ve altı futbolcular yer aldı. 50 kişilik listede kendisine 18. sırada yer bulan genç savunmacı, Manchester United’ın golcüsü Marcus Rashford ile İtalyan devi Milan’ın kalecisi Gianluigi Donnarumma’yı da arkasında bıraktı.

‘En iyilerden biri oldu’

23 yaşındaki stoper ile ilgili ise “Ligin en iyi oyuncularından biri haline geldi. Modern oyunun gerektirdiği özelliklere sahip bir savunmacı. Çevik, agresif, cesur ve hava toplarında iyi” yorumu yapıldı. Ayrıca 2018 Aralık’ta 18 milyon Euro piyasa değeri bulunan Çağlar, bu sayıyı da ikiye katladı. Yıldız oyuncunun şu anki piyasa değeri 40 milyon Euro olarak güncellendi.

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