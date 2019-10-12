Çağlar Söyüncü: Askerlerimiz için oynadık

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7'nci maçında konuk ettiği Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, "Ayağındaki sakatlık ciddi mi?" sorusuna "Ayağımda bir sıkıntı yok. Bugün biz önemli değiliz, askerlerimiz önemli daha çok, bizimkiler gelip geçici şeyler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

''Askerlerimiz için oynadık'' diyen başarılı oyuncu, "Askerlerimiz için oynayacaktık bugün, onlar için moral olabildiyse ne mutlu. Futbolda yenilirsin, yenersin, normal bunlar kazandık ve mutluyuz ama dediğim gibi önemli olan bu değil, askerlerimiz ve aileleri önemli." ifadelerini kullandı.

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