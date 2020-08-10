Çağlar Şahin Akbaba'dan 4 yıllık imza... Gaziantep Futbol Kulübü resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba

10 Ağustos 2020, Pazartesi 23:17 Son Güncelleme:
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Çağlar Şahin Akbaba'dan 4 yıllık imza... Gaziantep Futbol Kulübü resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba’ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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