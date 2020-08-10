Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba’ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



