Misli.com 2. Lig'de rekor puanla şampiyon olan ve 1. Lig'e yükselen İstanbul ekibi Eyüpspor, Stancu ve Umut Bulut transferleriyle ses getirmişti. Eflatun-Sarılılar transferlere devam diyor. Eyüpspor, Gaziantep FK'nın genç ve başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'yı 1 yıllığına kiraladı.

Çağlar Şahin Akbaba, imza töreninde "Bana güvenip 2021-2022 sezonunda bu mukaddes formayı giymeme sebep olan Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız'a teşekkür ediyorum. İnşallah benim ve Eyüpspor için hayırlısı ve sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.