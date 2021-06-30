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Çağlar Şahin Akbaba, Eyüpspor'da

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Gaziantep FK'nın genç kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:16 Son Güncelleme:
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Çağlar Şahin Akbaba, Eyüpspor'da

Misli.com 2. Lig'de rekor puanla şampiyon olan ve 1. Lig'e yükselen İstanbul ekibi Eyüpspor, Stancu ve Umut Bulut transferleriyle ses getirmişti. Eflatun-Sarılılar transferlere devam diyor. Eyüpspor, Gaziantep FK'nın genç ve başarılı kalecisi Çağlar Şahin Akbaba'yı 1 yıllığına kiraladı. 

Çağlar Şahin Akbaba, imza töreninde "Bana güvenip 2021-2022 sezonunda bu mukaddes formayı giymeme sebep olan Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız'a teşekkür ediyorum. İnşallah benim ve Eyüpspor için hayırlısı ve sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.

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