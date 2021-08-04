Çağlar attı, Leicester kazandı! Ghezzal...

Leicester City, yeni sezon öncesi önemli hazırlık maçında evinde Villarreal ile karşılaştı. Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıkarken maçın ilk golünü atan oyuncu oldu. Mücadeleyi Leicester City 3-2 kazanırken Beşiktaş 'ın transfer gündeminde yer alan Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı.

Ghezzal süre almadı

Rachid Ghezzal yedek kulübesinde yer alırken süre almadı. Menajer Brendan Rodgers 11 oyuncu değişikliği yaparken Rachid Ghezzal'a forma vermedi. Real Madrid ile adı anılan stoper Wesley Fofana ise sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.







