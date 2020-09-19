Çağla Nur Uzundurukan, EuroLeague tarihine geçiyor

Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizden İzmit Belediyespor, işitme engelli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan'ı kadrosuna kattı. Çağlar Nur, potansiyel sahibi bir genç yetenek olmasının yanı sıra bir rol model olma yolunda ilerliyor.

Uzundurukan, Türkiye Ligi'nde forma giyen ilk işitme engelli oyuncu ve bu alanda Kadınlar EuroLeague'in de öncülerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzundurukan, "Bu tür durumlarda başarılı olan insanlar, başkaları için rol model oluyorlar ve ben bir rol modeli olmaktan veya başkalarına ilham vermekten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



