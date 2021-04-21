Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takviminde yer alan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası ana tablo maçlarıyla başlarken, önceki gün temsilcimiz Çağla Büyükçay'ın, Çek Barbora Krejcikova ile yapması gereken karşılaşma dahil olmak üzere 14 maç yağmur nedeniyle ertelenmişti. Bu nedenle dün oynanan mücadelede temsilcimiz ev sahipliği yaptığımız turnuvaya ilk turda veda etti.

İlk seti kazandı ama...

Tam 78 dakika süren ilk seti 7-6 kazanan Çağla Büyükakçay, sonraki iki sette rakibine diş geçiremedi. Krejcikova ikinci seti 6-2, final setini de 6-0'lık net bir skorla tamamlayarak bir üst tura yükseldi.