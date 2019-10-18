Haftaya dünya sıralamasının 185. basamağında başlayan Çağla Büyükakçay, Kiskut Open Turnuvası'nda sırasıyla 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Katarina Zavatska'yı ve Belçikalı Maryna Zanevska'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde Paraguaylı Veronica Cepede Royg ile karşılaştı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı ve dünya 142 numarası Royg'u 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden Çağla Büyükakçay adını son dörde yazdırmasını bildi.

Son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen Büyükakçay, yarı finalde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danka Kovinic'i eleyerek son dörde kalan Rumen Irina Maria Bara ile mücadele edecek.