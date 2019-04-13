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Çağla Büyükakçay, İstanbul Lale Kupası'nı çeyrek finalde tamamladı

7. İstanbul Lale Kupası’nda milli tenisçi Çağla Büyükakçay, çeyrek finalde Hindistan’dan Ankita Raina’ya 2-1 yenilerek elendi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 22:48
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Çağla Büyükakçay, İstanbul Lale Kupası'nı çeyrek finalde tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Maltepe Sahil Spor Tesisisleri’nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü İstanbul Lale Kupası’nda çeyrek finalinde Çağla, Hintli rakibine 2-1 kaybetti.

Çiftlerde Pemra Özgen-Greet Minnen ikilisi de Ilona Kremen-Iryna Shymanovich çiftine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Berfu Cengiz-Jessy Rompies çifti ise yarı finalde Marie Bouzkova- Rosalie Van Der Hoek ikilisine 2-0 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı.

Turnuva, yarın oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

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