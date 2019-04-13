İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Maltepe Sahil Spor Tesisisleri’nde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü İstanbul Lale Kupası’nda çeyrek finalinde Çağla, Hintli rakibine 2-1 kaybetti.

Çiftlerde Pemra Özgen-Greet Minnen ikilisi de Ilona Kremen-Iryna Shymanovich çiftine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Berfu Cengiz-Jessy Rompies çifti ise yarı finalde Marie Bouzkova- Rosalie Van Der Hoek ikilisine 2-0 yenilerek finale çıkma şansını kullanamadı.

Turnuva, yarın oynanacak final maçlarıyla sona erecek.