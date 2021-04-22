Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Çağdaş Atan, "Genel bir algı vardı kapanan savunmaları açamadığımız şeklinde. 18 puanla geriye düşüp en çok puan toplayan takımız. Bizde bir formsuzluk varmış gibi gösteriliyor. Belki çok ön plana çıktık, beklentileri yükselttik. Algılar üretildi, o yüzden konuşmaya karar verdik. Tamamen oyunun hakimi bizdik. Çalıştığımız yerlerden gol atmamız sevindirici"

'Bakasetas gittikten sonra veryansın ederdim'

"Ligin ilk yarısı bittiğinde iyi konumdaydık ama o andan sonra ligde bir tek Alanyaspor transfer yapmadı, üstüne üstlük Bakasetas'ı kaybettik. Bazen kalite problemi yaşadığımız oldu, onu da dinamizmle, 8 numaramızı 'half space'lere koşturarak çözdük."

"Berkan gibi Efkan gibi oyuncuları kazandırmak istiyoruz. Bu oyuncuları şablona sokmak istiyoruz, kulübe para kazandırmak istiyoruz. Daha fazla destek istiyoruz. Bakasetas gittikten sonra veryansın ederdim. İlk 5 içinde umarım böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.