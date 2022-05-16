Samsunspor Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan’la anlaşamadıklarını duyurdu. 42 yaşındaki teknik adam kendisine ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde:

Samsunspor yönetiminden teknik direktörlük pozisyonu için teklif aldığımda, takımın hangi ligde olduğunu dahi düşünmeden görüşmeyi kabul ettim. Gerek Samsunspor'un köklü geçmişi, gerekse şehrin potansiyeliyle burası bulunduğu ligden bağımsız, büyük bir camia. Yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmelerde, ekibimizle birlikte aklımızdaki futbolu anlatıp, üç yıllık bir plan sunduk.

Bu plana göre oyun ve kadro olarak ilk sezondan itibaren temelleri kuvvetli atıp, ikinci sezonda Süper Ligdeki yerimizi sağlamlaştırıp, üçüncü sezon Avrupa kupalarına katılma pozisyonu için yarışan bir Samsunspor hayal ettik. Bu hayalin peşinden koşabilmek için, yaz dönemleri büyük hamleler yapmak yerine, kurduğumuz kadronun üstüne küçük eklemelerle üç sezonda oyunu mükemmelleştirmenin doğru olduğunu anlattık. Kadro yapısı ve çalışma prensipleri detaylarındaki görüşmelerimiz devam ederken, Yılport Samsunspor yönetim kuruluyla aynı sayfada buluşamadık.

Öncelikle beni ve ekibimi bu değerli kulübe layık bulup görüşmeye davet eden Yılport Samsunspor yönetimine saygılarımı sunarım. Görüşmelerimiz devam ederken, prensipte anlaştığımız yönünde çıkan haberlerin doğrultusunda büyük teveccühünü gördüğüm Samsunspor taraftarına da teşekkür ediyorum.