Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan, "Galatasaray'ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. 4-3-1-2'yi tercih ettiler. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Önde basmayı iyi yaptık. Kırmızı kart da öyle geldi. 11'e 11'de iyi oynadık."

"Galatasaray'a karşı 11'e 11 ancak bu kadar oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu mutlu muyum? Değilim. Galatasaray eksik kalınca daha yaratıcı olmalıydık. Oyun ve skor olarak hak ettik mi; bence hak ettik"

"Alanyaspor'da geçen sene taşlar oturduğu için yerinden oynatmak istemedim. Ama üçlü oynamak her zaman aklımda vardı. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir adamım ben. Kendimi futbola adadım. İyi hazırlandım, ekibim de hazırdı"

"Devamlılık önemli. Önemli rakiplerimiz var. Ancak şampiyonluk kelimesi Alanyaspor'a yakışıyor"



