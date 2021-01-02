Süper Lig'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 3-0’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken ismi Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ın durumuna da değindi.

Salih Uçan’ın adının Galatasaray ile anılmasına yönelik soruya cevap veren Atan şunları söyledi:

“Dün Salih ile bir toplantı gerçekleştirdim. Salih benim sezon başından beri başrol verdiğim oyuncularımdan bir tanesi. Oynayıp oynamamak tamamen Salih’in elinde bizim takımda. Salih orta sahada kendisine yer bulur ama şöyle de düşünmek lazım; biraz aidiyet duygusunu da yaşamak lazım. Salih sezon sonu kontratı biten oyuncu ve görüşme yaptığı bir kulüp var herhalde çok iyi sonuçlanmadı. Ben de sözleşmesinin uzatılması konusunda bir istekte bulunmuştum ama bu da olumlu sonuçlanmadı. Biz Alanyaspor olarak bu büyük takımlara oyuncu yetiştirme kulübü olamayız bu saatten sonra. Bir oyuncu bizden ayrılarak büyük takıma gidiyorsa bunun bir bedeli ve karşılığı olacağını düşünüyorum. Bu kadar çalışıyorum, gelecekte benimle olmayacak bir oyuncu için bazı planlar yapmamız normal diye düşünüyorum. Ben zirveye oynayan bir takım olarak Salih’ten faydalanmak isterim. Dediğim gibi her şey Salih’in elinde”