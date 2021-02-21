Sezonun ilk yarısındaki maçta 2-1, kupadaki karşılaşmada da Galatasaray’ı 3-2 deviren Alanyaspor, bir kez daha Aslan’ı yenmek için sahaya çıktı. Teknik direktör Çağdaş Atan kritik mücadele öncesinde sürpriz bir kadro tercihi yaptı.

Son oynanan Hatayspor karşılaşmasına 11’de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından bu kez yedeğe çekildi.

Gençleri tercih etti

Bu oyuncuların yerine 28 yaşındaki Tayfur Bingöl, 23 yaşındaki Berkan İsmail Kutlu ve 20 yaşındaki Umut Güneş sahaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının mücadelenin ilerleyen bölümlerinde de Juanfran, Ceyhun ve Siopis’ten yararlanmaması dikkat çekti.