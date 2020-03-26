Süper Lig’de 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray’a 15 Mart tarihinde Türk Telekom Stadı’nda konuk olan Beşiktaş, Cim Bom’un hocası Fatih Terim’de koronavirüs tespit edilmesi sonrasında harekete geçmişti. Önceki gün Nevzat Demir Tesisleri’nde testten geçirilen futbolcular ve teknik ekipte korkulan olmadı. Siyah-Beyazlılar’ın tamamının koronavirüs testi negatif çıktı. Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklamada bulunan Beşiktaş teknik ekibinden Çağdaş Atan, “Koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Salgından etkilenen herkese geçmiş olsun” dedi.