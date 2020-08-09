Çağdaş Atan’dan Beşiktaş’a büyük jest
Sergen Yalçın’ın ile birlikte Beşiktaş’a gelen ve sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Çağdaş Atan, Siyah-Beyazlılar’la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı.
Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın’ın ile birlikte Beşiktaş’a gelen yardımcı antrenör Çağdaş Atan, sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’un başına geçmişti.
Çiçeği burnunda teknik adam, Siyah-Beyazlılar’la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı. Atan’ın bu hareketi, Beşiktaş Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.