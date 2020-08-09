Çağdaş Atan’dan Beşiktaş’a büyük jest

Sergen Yalçın’ın ile birlikte Beşiktaş’a gelen ve sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Çağdaş Atan, Siyah-Beyazlılar’la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı.

09 Ağustos 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Çağdaş Atan’dan Beşiktaş’a büyük jest

Devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın’ın ile birlikte Beşiktaş’a gelen yardımcı antrenör Çağdaş Atan, sezonun bitmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor’un başına geçmişti.

Çiçeği burnunda teknik adam, Siyah-Beyazlılar’la yollarını ayırırken kulüpteki alacaklarını da bırakma kararı aldı. Atan’ın bu hareketi, Beşiktaş Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.

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