Çağdaş Atan: Yediğimiz golü telafi edemedik

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için zor bir maçtı. Kendi adımıza elimizden geleni yaptık. Fırsatlar da yakaladık. Ancak yediğimiz golü telafi edemedik. Yola devam etmek istiyorduk, fakat olmadı” diye konuştu.