Çağdaş Atan: Yediğimiz golü telafi edemedik
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turu aşamasında Rosenborg ile oynanan maçın ardından açıklamada bulundu. Çağdaş Atan, “Kendi adımıza elimizden geleni yaptık. Fırsatlar da yakaladık. Ancak yediğimiz golü telafi edemedik” şeklinde konuştu.
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için zor bir maçtı. Kendi adımıza elimizden geleni yaptık. Fırsatlar da yakaladık. Ancak yediğimiz golü telafi edemedik. Yola devam etmek istiyorduk, fakat olmadı” diye konuştu.