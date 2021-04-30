Çağdaş Atan: Skoru yapamadık

Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan, ilk yarıda derslik bir oyun oynadıklarını ancak skor yapamadıklarını söyledi. Atan, "Fenerbahçe 10 kişi kalınca başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 iken de güzel mücadele ettik. İlk yarı da derslik bir futbol oynadık. İlk yarı derslik bir oyun oynadık. Sosa'ya top aldırmadık. Harun'un sürekli uzun oynamasını sağladık. Açıkçası ben maçtan çok keyif aldım" dedi.

'Mesut sürpriz oldu'

Atan şunları söyledi: Fenerbahçe, şut attı ama pozisyon bulamadı. Bizim maalesef 3 tane direkten dönen topumuz var. Skoru yapamadık sadece. Emre Belözoğlu hocanın ikinci yarıda Mesut Özil'i sahada tutması bizim için sürpriz oldu, ama işimize geldi. Emre hocaya, artık hoca demek lazım. Tebrik ediyorum, o geldikten sonra Fenerbahçe daha iyi oynuyor. Yanlış anlaşılmasın Erol hoca da bugüne kadar iyi getirdi ama Emre hoca geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor.