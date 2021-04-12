Çağdaş Atan: Marafona, Beşiktaş maçından sonra tek başına döndü

Aytemiz Alanyaspor, 33.hafta maçında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti. Bir dönem Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde olan Çağdaş Atan'ın konuk ekibi çalıştırması ayrıca maç içinde kaleci Marafona'nın özellikle ikinci goldeki hatası ve net fırsatlar kaçıran golcü Babacar'ın pozisyonları başta olmak üzere konuk ekip hakkında bazı ithamlar ortaya atılmıştı.

Özellikle sosyal medyada çok konuşulan bu maç hakkında Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Denizlispor maçının ardından TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

"Yapılanlar çok çirkin ve karalayıcı"

Çağdaş Atan, "Denizlispor galibiyetini öncelikle aileme armağan ediyorum. Beşiktaş maçının ardından söylenenler o kadar çok çirkin ve karalayıcı iddialardı ki bizim canımızı çok yaktı. Benim 15-16 sene profesyonel futbol hayatım oldu, hiçbir yerde hiçbir şekilde adım böyle bir durumla anılmadı"

"Marafona otobüsle geldi"

"Şunu söylemek istiyorum, büyük takımların başımızın üzerinde yeri var ancak ben Çağdaş Atan olarak, kulübüm Alanyaspor bir marka olarak hiçbir oyunun parçası olamayız. Çok üzüldüm böyle şeyler söylediğim için. Marafona, İstanbul'dan Alanya'ya tek başına otobüsle geldi, yalnız kalmak istedi. Yapılanlar çok yakışıksız" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan son olarak "Amacımız ilk beş içinde kalmak, sonuna kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.



