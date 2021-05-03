Süper Lig'in 39. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçın hakkının 3-0 olmadığını belirten Atan, ''İlk 30 dakikada 1-0, 2-0 öne geçmemiz gerekirken, golü yedik. Marafona topu oyuna erken sokmak isterken ikinci golü yedik. Oyuncularıma teşekkür ederim. İlk yarı müthiş oynadık. Adam Bareiro'nun bir pozisyonu var, atsa başka bir maç oldurdu. Maçın hakkı 3-0 değil.'' diye konuştu.

Bitiricilik sorunlarının olduğunu vurgulayan genç teknik adam, ''Bizim klasik sorunumuz bitiricilik. İki üç deplasman maçında gol atamıyoruz, bu bizi üzüyor. Çalışıyoruz, bir yere geliyoruz, ondan sonrası ince dokunuş, kalite istiyor, oyuncularımızın verdiği mücadele bizi umutlandırıyor.'' dedi.

Salih Uçan'ın sakatlığı ile ilgili de konuşan Atan, ''Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık görünüyor. Geçmiş olsun diliyorum. Maçın başında Salih'i kaybettik, çok üzücü gerçekten. İnşallah en kısa sürede aramıza döner. Sanırım ameliyat durumu belli olacak.'' ifadelerini kullandı.







