Süper Lig’in 41’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor’un teknik direktörü Çağdaş Atan karşılaşmayı değerlendirdi. Atan, “Çok tarifi olmayan bir maç oldu. 2-0'dan sonra çok rahat kazabileceğimiz maçtı. Erzurumspor sahada havlu atmış gibi gözüyordu ama kendi kalemize attığımız gole kadar. Ama yine de ikinci yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum oyunu forse ettik. Çok pozisyona girdik. Sezon başından beri söylüyoruz. Dilimizde tüy bitti. Bitiricilik kısmında bu maçta da bir türlü üçüncü golü atıp sonlandıramadık. 2-2 olduktan sonra da Erzurumspor çok iştahlandı. Bir ortayla maçı 3-2 kazandı. Oyuncularım zaman zaman dalgalı performans olsa da çok iyi getirdikleri sezonu taçlandırma adına ellerinin tersleriyle ittiler. Ligi bitirmiş gibi gözüküyor oyuncularım, bizi üzen taraf bu. Çok fazla tarifi yok, üzgünüz” dedi.

‘HAK ETMEDİK’

İkinci yarı özellikle skor anlamında değişen oyunu neye bağladığıyla ilgili gelen soruya Atan, “Biz soyunma odasına giderken soyuma odasında girdiğimizde kesinlikle skoru korumak için değil 3 golü bularak maçı rahat bir şekle getirmek istediğimizi söylemiştik. Daha 46 dakikada Davidson ile pozisyon yakaladık ardından çok sayıda yakaladığımız pozisyonları da bitiremedik. Sonrasında da ani bir atakla yediğimiz golden sonra Erzurumspor iştahlandı ve maçı 3-2'ye getirdi. Hak etmedik ama sahada duruş ve ciddiyet olarak daha iyi işler yapmamız gerekiyordu maçı koparmamız gerekiyordu ama maalesef koparamadık” diye konuştu.

DHA