Çağdaş Atan: Kolay değildi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşısında elde ettikleri 2-1’lik skorun ardından sahadan mutlu ayrıldıklarını söyledi. Atan, “Öncelikle Beşiktaş gerçekten iyi bir takım ve şampiyonluğun favorilerinden bir takım. İlk yarı planladığımız istediğimiz her şeyi yaptık. Rakibi birinci bölgeden kolay çıkartmadık. İkinci bölgeyi geçip üzerimize gelmelerine izin vermedik. İyi pozisyonlar yakaladık. Çok özverili oynadık. Golü de bulduk. Rakip kaleye gitmeye devam ettik. 2-0 olduktan sonra tam maç bitti derken kırmızı kart bizi son 10 dakikayı sıkıntılı geçirtti. Oyuncularımı can-ı gönülden kutluyorum. 2 mağlubiyetten sonra reaksiyon vermek de kolay değildi. Bunu yaptığımız için mutluyuz” diye konuştu.